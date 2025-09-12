"غضب وصراخ وحديث عن هتلر".. تفاصيل محاكمة المتهم بمحاولة اغتيال ترامب

(أ ب)

بدأت إجراءات محاكمة المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مضمار للجولف في فلوريدا عام 2024، قبل شهرين من الاستحقاق الرئاسي.

وفقد المشتبه به في المحاكمة حقه في مواصلة بيانه الافتتاحي اليوم الخميس، عندما حاد عن الموضوع وتحدث عن أدولف هتلر وحربي أوكرانيا وغزة.

حذرت آيلين كانون المحكمة الجزئية قاضية رايان روث، الذي يمثل نفسه، من الحيد عن الموضوع.

وطلبت القاضية من هيئة المحلفين مغادرة قاعة المحكمة حتى يتسنى لها التعامل مع التحول غير التقليدي الذي اتخذته تصريحات روث الافتتاحية.

وتم منح كل من روث وممثلي الادعاء 40 دقيقة ليدلوا بتصريحاتهم الافتتاحية، لكن دفوع روث الأولية التي قرأها من أوراق استمرت لحوالي 10 دقائق، قبل أن تقول القاضية أنه فقد حقه في المواصلة، لأنه يتحدث في موضوعات غير متعلقة بالقضية.

وقالت كانون: "منحتك فرصة إضافية وواصلت قراءة ما لا يتعلق بهذه القضية".

وقال جون شيبلي مساعد المحامي العام، في تصريحاته الافتتاحية لهيئة المحلفين، إن روث كان يرغب في التأكد من عدم إعادة انتخاب ترامب رئيسا للبلاد، لقد تم وضع هذا المخطط بدقة وبجدية شديدة".

ودفع روث ببراءته من تهم محاولة اغتيال مرشح رئاسي، والاعتداء على ضابط اتحادي، وارتكاب عدة انتهاكات متعلقة بالأسلحة النارية.