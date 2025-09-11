ترامب: نأمل أن يتم إلقاء القبض على قاتل تشارلي كيرك

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يخطط للتحدث مع عائلة تشارلي كيرك بعد ظهر اليوم، موضحًا للصحفيين أن زوجة كيرك هي "امرأة رائعة".

وسُئل ترامب عن مسألة جمع الناس معًا في هذا الوقت، فأجاب: "لا يمكن تعويض تشارلي كيرك. كان فريدًا، كما تعلمون جميعًا، وأنا كذلك. كان رجلًا مميزًا. لكننا سنبذل قصارى جهدنا".

وفيما يتعلق بتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في حادث إطلاق النار على كيرك، قال ترامب للصحفيين اليوم إنه لا يعرف الكثير بخلاف ما تم الإعلان عنه للعامة. وأثناء مغادرته البنتاجون بعد حضور مراسم إحياء ذكرى 11 سبتمبر، قال ترامب إنه تم إبلاغه: "ما تتابعونه في الأخبار هو ما يحدث بالفعل تقريبًا".

وأضاف الرئيس: "إنهم ينفذون مطاردة شبه كاملة هناك، لذا سنرى ما سيحدث. لكننا نأمل أن نمسك به".