البرلمان الأوروبي يؤيد بأغلبية حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين

وكالات

أيّد أعضاء البرلمان الأوروبي بالأغلبية قرارا يدعم حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية، اليوم الخميس.

ودعا البرلمان الأوروبي، جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى اتخاذ خطوات دبلوماسية لضمان الالتزام بحل الدولتين، سعيا لتحقيق تقدم قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

وأشار البرلمان الأوربي في جلسته اليوم، إلى أنه يرى أن قيام دولة فلسطينية أمر أساسي للسلام وأمن إسرائيل والتطبيع الإقليمي، كما توصّل إلى أنه ينبغي على الدول الأعضاء النظر في الاعتراف بدولة فلسطين، بهدف تحقيق حل الدولتين.

وأوضح البرلمان الأوروبي، أنه تم اعتماد قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحل الدولتين بأغلبية 305 أصوات مؤيدة و151 صوتا معارضا و122 امتناعا عن التصويت.

في الوقت نفسه، أكد البرلمان على ضرورة نزع السلاح الكامل من غزة واستبعاد حماس من الحكم، داعيا إلى إعادة تشكيل سلطة فلسطينية مُصلحة لتكون الهيئة الحاكمة الوحيدة.

وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي بحرمان حماس وفصائل المقاومة من سيطرتها السياسية والعسكرية في غزة، مؤكدين أنهم يشجعون دول الاتحاد الأوروبي أيضا على تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.