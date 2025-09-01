إعلان

خلال اجتماع تيانجين.. الرئيس الصيني ورئيس وزراء الهند يتعهدان بحل الخلافات الحدودية

06:43 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

الصين والهند

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

تعهد الزعيم الصيني شي جين بينج، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بحل خلافاتهما الحدودية، وتعزيز التعاون قبيل افتتاح قمة إقليمية في تيانجين.

وهذه هي الزيارة الأولى لمودي إلى الصين منذ أن تدهورت العلاقات بين البلدين بعد أن اشتبك الجنود الصينيون والهنود في صدامات حدودية دامية في عام 2020.

ويزور مودي البلاد في إطار عضوية الهند في منظمة شنجهاي للتعاون، وهي مجموعة سياسية واقتصادية وأمنية إقليمية أسستها الصين، وفقا للعربية.

وقال مودي في كلمته الافتتاحية، إن العلاقات مع الصين قد تحركت في اتجاه هادف، مضيفا أن هناك بيئة سلمية على الحدود بعد فك الاشتباك.

وأشار أيضا إلى أهمية السلام والهدوء في المناطق الحدودية لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الهندية.

وقال شي، إنه يأمل أن يؤدي اجتماع تيانجين إلى زيادة الارتقاء وتعزيز التنمية المستدامة والصحية والمستقرة للعلاقات الثنائية، وفقا للعربية.

تابع شي أن الجانبين يجب ألا يسمحا للقضية الحدودية بتحديد العلاقة الصينية-الهندية ككل، مضيفا أن التنمية الاقتصادية يجب أن تكون محور تركيزهما الرئيسي.

وأضاف: "طالما يظلان ملتزمين بالهدف الشامل المتمثل في كونهما شريكين، وليس خصمين، وتوفير فرص التنمية، وليس التهديدات، فإن العلاقات الصينية-الهندية ستزدهر وتتقدم بثبات".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصل إلى تيانجين الأحد، مع كلا الزعيمين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهند والصين الخلافات بين الهند والصين الهند الصين الرئيس الصيني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة