

وكالات

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اعتقال جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن 11 موظفا تابعين للمنظمة الأممية، مطالبا إياها بالإفراج الفوري عنهم ودون شروط.

وجاء في بيان للأمين العام: "أدين بشدة الاعتقالات التعسفية التي جرت في 31 أغسطس والتي طالت ما لا يقل عن 11 موظفا من موظفي الأمم المتحدة على يد سلطات الأمر الواقع في اليمن الحوثيين".

كما أدان جوتيريش، "الاستيلاء على ممتلكات الأمم المتحدة والتعدي بالقوة على مرافق برنامج الغذاء العالمي".

وأضاف جوتيريش: "أكرر وبشكل حازم طلبي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين اليوم"، مؤكدا أن هذا يشمل أيضا الموظفين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات الأخرى الذين تم احتجازهم في اليمن خلال السنوات الماضية.

وكان مكتب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في صنعاء قد أعلن أمس الأحد، أن الحوثيين احتجزوا أحد موظفيه في العاصمة اليمنية، إضافة إلى عدة موظفين في مناطق أخرى من البلاد، وفقا لروسيا اليوم.