إعلان

أمين عام الأمم المتحدة يُطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن 11 موظفًا أمميًا محتجزًا في اليمن

04:35 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اعتقال جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن 11 موظفا تابعين للمنظمة الأممية، مطالبا إياها بالإفراج الفوري عنهم ودون شروط.

وجاء في بيان للأمين العام: "أدين بشدة الاعتقالات التعسفية التي جرت في 31 أغسطس والتي طالت ما لا يقل عن 11 موظفا من موظفي الأمم المتحدة على يد سلطات الأمر الواقع في اليمن الحوثيين".

كما أدان جوتيريش، "الاستيلاء على ممتلكات الأمم المتحدة والتعدي بالقوة على مرافق برنامج الغذاء العالمي".

وأضاف جوتيريش: "أكرر وبشكل حازم طلبي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين اليوم"، مؤكدا أن هذا يشمل أيضا الموظفين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات الأخرى الذين تم احتجازهم في اليمن خلال السنوات الماضية.

وكان مكتب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في صنعاء قد أعلن أمس الأحد، أن الحوثيين احتجزوا أحد موظفيه في العاصمة اليمنية، إضافة إلى عدة موظفين في مناطق أخرى من البلاد، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة جماعة أنصار الله الحوثية أنصار الله
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة