بسبب غزة.. حاخام يهودي يهدد ماكرون بالقتل ويؤكد: "جهز نعشك"

وكالات

أعلنت النيابة العامة في باريس، أمس الجمعة، عن فتح تحقيق رسمي بشأن تصريحات أدلى بها حاخام إسرائيلي، تضمّنت تهديدًا صريحًا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك عبر مقطع فيديو نُشر على موقع "يوتيوب".

وأكدت النيابة العامة أن التحقيق فُتح بتهمة "التهديد بالقتل ضد رئيس الجمهورية"، بعد تلقيها بلاغين، أحدهما من وزير الداخلية برونو روتايو، والآخر من منصة إلكترونية متخصصة في رصد المحتوى المحرّض على الكراهية والعنف على الإنترنت.

وقد أُسندت مهمة التحقيق إلى وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة القضائية في باريس.

ويظهر في الفيديو الحاخام دانيال ديفيد كوهين، الذي يُعتقد أنه يقيم في إسرائيل، وهو يهاجم الرئيس ماكرون بسبب خطته المعلنة للاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل.

وتحدث كوهين بالفرنسية على مدى 37 دقيقة، قائلاً إن هذا الاعتراف يُعدّ "دليلًا على معاداة ماكرون العميقة للسامية"، واصفًا القرار بأنه بمثابة "إعلان حرب على الرب".

وفي تصعيد غير مسبوق، قال الحاخام في المقطع المصوّر: "يجب على هذا الرئيس الفرنسي أن يعلم أن من مصلحته أن يجهّز نعشه، وسيريه الرب معنى أن يكون وقحًا إلى هذه الدرجة، وأن يدلي بتصريحات ضد الرب"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

من جانبه، ندد وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو بهذه التصريحات، واصفًا إياها عبر منشور على منصة "إكس" بأنها "غير مقبولة إطلاقًا"، مشيرًا إلى إحالة القضية إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.