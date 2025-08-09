إعلان

ترامب: واشنطن أصبحت من أخطر المدن حول العالم

05:31 م السبت 09 أغسطس 2025

دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن واشنطن العاصمة أصبحت واحدة من أخطر مدن العالم وقريبا ستصبح واحدة من أكثرها أمانا.

وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" "سيُعقد يوم الاثنين مؤتمر صحفي في البيت الأبيض سيوقف بشكل أساسي جرائم العنف في واشنطن العاصمة".

وأكد ترامب، أن العاصمة الأمريكية واشنطن "أصبحت واحدة من أخطر المدن في أي مكان في العالم. وسوف تصبح قريبا واحدة من أكثر الأماكن أمانا!!! شكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع".

دونالد ترامب واشنطن
