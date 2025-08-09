ترامب: واشنطن أصبحت من أخطر المدن حول العالم

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن واشنطن العاصمة أصبحت واحدة من أخطر مدن العالم وقريبا ستصبح واحدة من أكثرها أمانا.

وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" "سيُعقد يوم الاثنين مؤتمر صحفي في البيت الأبيض سيوقف بشكل أساسي جرائم العنف في واشنطن العاصمة".

وأكد ترامب، أن العاصمة الأمريكية واشنطن "أصبحت واحدة من أخطر المدن في أي مكان في العالم. وسوف تصبح قريبا واحدة من أكثر الأماكن أمانا!!! شكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع".