نتنياهو يعتزم السعي للحصول على موافقة لتوسيع الهجوم على غزة

06:22 م الخميس 07 أغسطس 2025

مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر

(أ ب)

من المقرر أن يجتمع المجلس الأمني الإسرائيلي، اليوم الخميس لبحث احتمال توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وهي خطوة من شأنها أن تواجه بمعارضة شديدة سواء على الصعيد الدولي أو داخل إسرائيل، بما في ذلك من عائلات الأسرى لدى حماس.

وقال مسؤول إسرائيلي إنه من المتوقع أن يجري المجلس الأمني مناقشة مطولة ويوافق على خطة عسكرية موسعة للسيطرة على كامل قطاع غزة أو أجزاء منه لا تزال خارج السيطرة الإسرائيلية.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته في انتظار صدور قرار رسمي، إن أي خطة تتم الموافقة عليها ستنفذ تدريجيا بهدف زيادة الضغط على حركة حماس.

ويتأهب الفلسطينيون لمزيد من المعاناة في غزة، حيث أسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 22 شهرا عن استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين بالفعل، وتشريد غالبية السكان، وتدمير مساحات واسعة، وتفاقم الجوع بشكل حاد وعلى نطاق واسع.

وقالت ميساء الحيلة، التي تعيش في مخيم للنازحين: "لم يتبق شيء ليحتلوه لم يتبق من غزة شيء".

وأفادت مستشفيات محلية باستشهاد 37 فلسطينيا على الأقل في غارات جوية وإطلاق نار نفذته القوات الإسرائيلية في جنوبي غزة اليوم الخميس.

المجلس الأمني الإسرائيلي توسيع الهجوم على غزة عائلات الأسرى لدى حماس بنيامين نتنياهو توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة
