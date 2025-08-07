الدفاع الروسية: تدمير 8 صواريخ "ستورم شادو" أطلقها الجيش الأوكراني

موسكو- (أ ش أ )

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن دفاعتها الجوية دمرت 8 صواريخ كروز "ستورم شادو" بريطانية الصنع، وقنبلة جوية موجهة، وقذيفة من راجمة صواريخ HIMARS و240 طائرة مسيرة خلال آخر يوم.

وأوضحت الوزارة - في تقريرها - وأورده موقع روسيا اليوم - أن ضربات قواتها أصابت مركزا لسكك الحديد في مقاطعة دنيبروبيتروفسك كان يستخدم لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية لقوات الجيش الأوكراني إلى دونباس، ومراكز للتحكم بالطائرات المسيرة بعيدة المدى ومواقع تخزينها، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقت لتشكيلات القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 133 منطقة.

وذكر التقرير أن أسطول البحر الأسود دمر زورقا مسيرا معاديا في الجزء الشمالي الشرقي من البحر الأسود.

ووصل إجمالي الخسائر اليومية للجيش الأوكراني في مختلف المحاور إلى نحو 1335 عسكريا.