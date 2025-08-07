إعلان

الرئيس الإماراتي يزور روسيا اليوم ويجري محادثات مع بوتين

10:03 ص الخميس 07 أغسطس 2025

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد

أبوظبي- (د ب أ)

يبدأ رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الخميس زيارة رسمية إلى روسيا.

ومن المقرر أن يبحث الرئيس الإماراتي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها من المجالات التي تخدم التنمية المشتركة.

كما يبحث الزعيمان عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

الرئيس الإماراتي روسيا الرئيس الروسي
