حزب الله يؤكد رفضه أي تعديلات على اتفاق وقف النار مع إسرائيل

وكالات

أكد الأمين العام لحزب الله: نعيم قاسم في بيان، الثلاثاء، أن بناء لبنان لن يتم إلا بالتشارك في إطار الوحدة الوطنية وتحديد الأولويات وعدم الخضوع للوصاية الخارجية.

وقال قاسم، إن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل أبرز التعاون بين المقاومة والدولة اللبنانية، مؤكدا أن حزب الله يسّر للدولة الإجراءات المطلوبة لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وطوال 8 أشهر لم تسجل خروقات من طرفه.

وأشار قاسم، إلى أن إسرائيل انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار وقامت بآلاف الخروقات، موضحا أن إسرائيل رأت أن الاتفاق يعطي حزب الله قدرة على استمرار القوة الموجودة في لبنان ولذلك لم تلتزم به.

وشدد قاسم، على أن أمريكا أتت بإملاءات لنزع قوة وقدرة لبنان والمقاومة والشعب بالكامل لمصلحة إسرائيل، مشيرا إلى أن المطلوب هو تجريد لبنان من قوته بتجريده من مقاومته وسلاحه.

وأوضح الأمين العام لحزب الله، أن المذكرة الأمريكية تنص على انسحاب إسرائيل من 3 نقاط بعد تفكيك الـ50% من البنية التحتية للجماعة اللبنانية، مجددا التأكيد على التزام الحزب باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته الدولة اللبنانية وأنه لن يوافق على أي تعديلات أو مذكرات جديدة.

ولفت قاسم، إلى أن جماعته الموالية لإيران لم توافق على أي اتفاق جديد وملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته الدولة اللبنانية مع إسرائيل، مضيفا "لن نوافق على أي جدول زمني ينفذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي يستهدف تجريد لبنان من قوته".

ونوّه قاسم، إلى أنه في حال التزمت إسرائيل بالاتفاق الذي تم توقيعه، متابعا "عندها يمكن لحزب الله التحدث عن أي شيء".