فيديو| حقوقية إسرائيلية تعترف بتنفيذ إبادة في غزة بدعم أمريكا والغرب

وكالات

أعترفت يولي نوفاك، مديرة منظمة "بتسليم" الحقوقية الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة أن "هذه الإبادة لا يمكن أن تُبرر بأي حال من الأحوال".

وأضافت نوفاك، خلال لقاء في برنامج "مدار الغد" على قناة الغد، أنه لا يمكن لإسرائيل أن تبرر لنفسها ما ترتكبه من جرائم في غزة الآن.

وأكدت الحقوقية الإسرائيلية، أن حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف استغلت أحداث السابع من أكتوبر 2023 لتطهير غزة.

وشرحت نوفاك، خلال اللقاء، كيف أصبح الاحتلال الإسرائيلي متخصصًا في الإبادة الجماعية وكيف ضللت الحكومة بأنه لا توجد مجاعة في قطاع غزة، على الرغم من وفاة نحو 180 فلسطيني بسبب الجوع، معظمهم من الأطفال.

وقالت إن النظام الإسرائيلي لا يهتم بالبشر، إذ جعل الاحتلال حياة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية على المحك، معتقدة أن إسرائيل لا تفقه حاليًا حجم الجرائم التي ترتكبها.

وأشارت مديرة منظمة "بتسليم" الحقوقية الإسرائيلية، إلى أن هناك غضبًا داخل إسرائيل من القادة.

وشددت يوفاك، على أنه لولا التعاون والدعم المالي المستمران لإسرائيل من الغرب وتحديدًا من الولايات المتحدة الأمريكية ما كانت هذه الإبادة لتحدث من البداية أو تستمر.