العثور على جثث العمال المفقودين بعد انهيار نفق بمنجم نحاس في تشيلي



وكالات

أعلن مسؤولون في تشيلي، انتهاء عملية البحث عن ناجين بعد انهيار نفق داخل أكبر منجم نحاس في العالم في أعقاب العثور على جثة آخر عامل مفقود.

وأكد أكيليس كوبيلوس، المدعي العام لمنطقة أوهيجينز في تشيلي، أنه تم العثور على جثث العمال الخمسة المفقودين.

ووقع الحادث بعد ظهر الخميس في منجم "إل تينينتي" للنحاس إثر هزة أرضية بلغت قوتها 4,2 درجات ولا يزال سببها قيد التحقيق لمعرفة ما إذا كان طبيعيا أو ناتجا من عمليات حفر، وفقا للغد.

كانت شركة كوديلكو الحكومية للتعدين أعلنت الأحد العثور على جثتي عاملين على عمق 1200 متر.

وشارك 100 عنصر إنقاذ على الأقل في عمليات البحث داخل المنجم الذي يضم 4500 كيلومتر من الأنفاق تحت الأرض.

وزار الرئيس جابرييل بوريك أقارب عمال المنجم المفقودين السبت، ووعدهم باستكمال عمليات البحث.