وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "استهدفنا أبو عبيدة وننتظر نتائج الهجوم"، وفقًا لما أوردته القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" حاولا اغتيال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، من خلال غارات جوية شنها الطيران الإسرائيلي على حي الرمال في غزة.

ورغم أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تؤكد أنه تم اغتيال أبو عبيدة، بحسب صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإن جيش الاحتلال يواصل جمع التفاصيل. وقال مصدر إسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلية: "يبدو أن العملية ناجحة".