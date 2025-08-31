بن غفير يخطط لمعاقبة المشاركين بأسطول كسر الحصار عن غزة



وكالات

من المتوقع أن يعرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم -خلال نقاش مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- خطة لمعاقبة المشاركين في أسطول غزة لكسر الحصار، حسب صحيفة "يسرائيل هيوم".

وستنطلق من مدينة برشلونة بإسبانيا، اليوم الأحد ، سفينة تحمل مساعدات إنسانية ونشطاء، من بينهم الناشطة المناخية السويدية جريتا ثونبرج، في محاولة لكسر الحصار غير القانوني على غزة، بحسب المنظمين.

وأعلن أسطول الصمود العالمي، أن السفن ستنطلق من مدينة الميناء الإسبانية "لفتح ممر إنساني وإنهاء الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني"، وفقًا لما نقلته صحيفة "الجارديان".

ولم يحددوا عدد السفن التي ستبحر أو الوقت المحدد للمغادرة. ومن المتوقع أن يصل الأسطول إلى القطاع الذي مزقته الحرب في منتصف سبتمبر المقبل.