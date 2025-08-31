

وكالات

أكد مصدر فلسطيني، أن أفراد من عائلة أبو عبيدة وقيادات بالقسام أكدت اغتياله بعد معاينة الجثة.

وقال المصدر الفلسطيني في تصريحات لـ العربية، إنه تم اغتيال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، لافتا إلى أن إسرائيل استهدفت شقة كان بداخلها الناطق باسم القسام أبو عبيدة.

وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي أدى لاستشهاد كل من كان موجودا بالشقة.

يذكر أن القناة 12 العبرية، قالت السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاول استهداف المتحدث العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، أبو عبيدة.

كتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس": " هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشاباك، بقيادة القيادة الجنوبية وبتوجيه من مديرية المخابرات، عنصرا بارزًا في منظمة حماس في منطقة مدينة غزة شمال قطاع غزة باستخدام طائرات سلاح الجو".

وأضاف أدرعي: "قبل الغارة تم اتخاذ العديد من الخطوات بهدف تقليص احتمال إصابة المدنيين، بما في ذلك استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة، والاستطلاع الجوي وغيرها من المعلومات الاستخباراتية".