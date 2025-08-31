

وكالات

وصل الرئيس فلاديمير بوتين إلى مدينة تيانجين في الصين، في مستهل زيارة رسمية بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينج، تستمر حتى الثالث من سبتمبر.

واستقبل الرئيس بوتين بسجادة حمراء وحرس الشرف، قبل أن يستقل سيارته الرئاسية "آوروس" بلوحات تسجيل صينية، والتي سيستخدمها طيل زيارته إلى الصين.

وسيحضر الرئيس الروسي قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستضيفها مدينة تيانجين الساحلية، وفقا لروسيا اليوم.

وعلى هامش القمة، من المنتظر أن يجري بوتين سلسلة لقاءات ثنائية بينها مباحثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقادة آخرين.

كما سيشارك بوتين في فعاليات إحياء الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في بكين، ويتصدر الضيوف في العرض العسكري المقرر بهذه المناسبة.

ومن المقرر أن يجري بوتين مباحثات مع الرئيس الصيني حول أوكرانيا وقضايا الشرق الأوسط وآفاق التعاون الثنائي وملفات إقليمية ودولية أخرى.