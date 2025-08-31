الجيش الإسرائيلي: إطلاق صافرات الإنذار في بلدات محيط غزة



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إطلاق صافرات الإنذار في بلدات محيط غزة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

ويعتزم جيش الاحتلال تطويق مدينة غزة وتعميق العملية في قلب المدينة وما وصفته بمراكز ثقل حماس حتى تحقيق السيطرة العملياتية.

وبحسب الخطة، ستعمل 5 فرق في قطاع غزة، بما في ذلك الفرق النظامية الرئيسية الثلاث للجيش الإسرائيلي، إلى جانب قوات الاحتياط.

وفي ذروة المناورة، سيعمل 12 لواء "فرق قتالية تابعة للألوية" في مدينة غزة، بواقع 9 ألوية نظامية، وإلى جانبها 3 ألوية احتياطية إضافية.

وبدأت بالفعل المرحلة التحضيرية، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، بعمليات بدأت في الأيام الأخيرة في حي الزيتون وبلدة جباليا.

وتزعم وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش، بعد أن ينقل سكان مدينة غزة جنوبا، سيحدد ممرات إنسانية لضمان حركة آمنة، وإنشاء مراكز إضافية لتوزيع المساعدات ومستشفيات ميدانية، وتدريب المستشفيات القائمة.

وتوضح أنه لن يتم إخلاء السكان عبر نقاط التفتيش الأمنية، وفي ظل هذه الأعداد الكبيرة من السكان التي يتم إخلاؤها، من المستحيل فرز السكان واحدا تلو الآخر، وفق ما يدعيه جيش الاحتلال.

وستبلغ تعبئة قوات الاحتياط 60 ألف جندي، بالإضافة إلى 70 ألف جندي في الخدمة الفعلية.

وفي ذروة المناورة، سيصل تعداد الجيش الإسرائيلي إلى 130 ألف جندي احتياطي في أي لحظة.