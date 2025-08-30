محافظ أسوان: لن نسمح بتضرر أي طرف في تطبيق قانون الإيجار القديم

أسوان - إيهاب عمران:

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن تطبيق قانون الإيجار القديم سيتم بشكل متوازن ومنظم يضمن حقوق الملاك ويراعي في الوقت نفسه الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بحدوث أي ضرر لأي طرف.

وأوضح المحافظ، خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، أن القانون يحظى بمتابعة دقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نظرًا لأهميته في حياة ملايين المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن التوجه الحالي يعتمد على تصنيف الوحدات الإيجارية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية على مدار 7 سنوات، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعالج الفجوة الكبيرة التي استمرت سنوات طويلة بين القيمة السوقية للعقارات وقيمتها الإيجارية القديمة.

وكشف المحافظ أن الدولة تعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الوحدات المؤجرة تتضمن تفاصيل دقيقة لتسهيل عملية التصنيف وتحديد القيمة العادلة لكل وحدة، بما يضمن سهولة التطبيق على أرض الواقع.

وشدد "كمال" على أن الهدف من القانون ليس زيادة الأعباء على المواطنين، وإنما تحقيق التوازن وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، مع استغلال هذه الخطوة لدعم جهود تنظيم سوق العقارات بما يحقق الصالح العام للجميع.