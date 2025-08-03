الناتو يدرس نشر فيلق ألماني هولندي جديد في إستونيا

تالين – (أ ش أ)

أعلن وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور اليوم الأحد أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يدرس نشر فيلق ألماني هولندي في إستونيا.

ونقلت شبكة "إيه أر أر" الإستونية عن بيفكور قوله إن بلاده تنتظر حاليًا قرارًا من الناتو بشأن نشر الفيلق الألماني الهولندي التابع للحلف، مشيرا إلى أنه في حال اتخاذ هذا القرار، يعتقد أن قد يكون مقره في بارنو.

وأضاف بيفكور أن "القرار لن يؤثر فقط على حلفائنا، بل سيؤثر أيضًا على الأفراد العسكريين الإستونيين، بمن فيهم المجندون. هذه خطوة ذات أهمية استراتيجية لقوات الدفاع".

ووفقًا لبيفكور، سيحتاج الفيلق إلى مجمع قاعدة مصمم لحوالي 100 إلى 200 فرد، بما في ذلك مباني المقر الرئيسي والمرافق الداعمة والبنية التحتية.

وتابع أنه إذا اتُخذ القرار لصالح إستونيا، فقد تكون بارنو الموقع الأنسب نظرًا لقربها من ميناء ومطار وخطوط سكك حديدية وطريق سريع رئيسي ومدينة ريجا.

وأشار إلى أن وزارة الدفاع خصصت 17 مليون يورو لإنشاء القاعدة، موضحا بقوله: "سنرى كيف تتطور الأمور. لقد خصصنا ميزانية لذلك، فإذا اتُخذ القرار، فسنكون مستعدين للمضي قدمًا فورًا".