البرلمان العربي يشارك في متابعة انتخابات مجلس الشيوخ

القاهرة – (أ ش أ)

يشارك البرلمان العربي في متابعة انتخابات مجلس الشيوخ بجمهورية مصر العربية (الفصل التشريعي الثاني 2025 -2030) بوفد برلماني برئاسة محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، وذلك تلبية للدعوة الموجهة للبرلمان العربي من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وذكر البرلمان العربي - في بيان اليوم الأحد- أنه من المقرر أن يقوم الوفد بتفقد أكبر عدد من المراكز الانتخابية لمتابعة سيرها والاطلاع على مجريات العملية الانتخابية بداية من عمليات الاقتراع وصولًا إلى إعلان النتائج.

وسيقوم رئيس البرلمان العربي بعد إتمام عملية المتابعة برفع تقرير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات يتضمن ملاحظات وفد البرلمان العربي الذي شارك في متابعتها.