روسيا تهاجم ماكرون بعد وصف بوتين بـ"الغول"

وكالات

علّقت موسكو، الجمعة، على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي وصف فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "غول على أبوابنا".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن ماكرون استخدم لغة "لا تليق برئيس دولة"، معتبرة أن تصريحاته "تجاوزت حدود اللياقة وتحولت إلى مستوى متدنٍّ من الإهانات الموجهة ضد روسيا وشعبها".

وأضافت زاخاروفا أن "المفترس الحقيقي هو فرنسا"، مشيرة إلى أن باريس "دعمت الانقلاب في أوكرانيا عام 2014، وما زالت تزود كييف بالأسلحة التي تتسبب في مقتل الأوكرانيين".

وتابعت أن هذه السياسات "تهدف لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة، وتعكس ما وصفته بأيديولوجية الجيف".

وكان ماكرون قد صرّح في مقابلة مع قناة "إل سي آي" الفرنسية، في 19 أغسطس، بأن بوتين "غول على أبوابنا" يحتاج إلى "مواصلة الافتراس لضمان بقائه".