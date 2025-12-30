

وكالات

قال مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، ماجد عبدالفتاح، إن جامعة الدول ترفض وتدين اعتراف إسرائيل بأرض الصومال لدعم مساعيها في الانفصال عن دولة الصومال العربية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة الإثنين، التي خصصت لمناقشة إعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم "أرض الصومال" كدولة مستقلة، إذ استمع المجلس إلى إحاطة قدّمها مسؤول أممي حول تداعيات هذا التطور.

وأوضح مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، أن اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بأرض الصومال ينتهك القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم ويتعدى على حقوق دولة عربية

وأكد عبدالفتاح، أن الجامعة العربية تعتبر إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من دول الصومال، قائلا:"نرفض أي خطوة لاستخدام أرض الصومال كمنصة لتهديد أمن الدول الأخرى".

وطالب مندوب الجامعة العربية، المجتمع الدولي بوقف خطوات إسرائيل لتهديد الأمن والملاحة في منطقة القرن الإفريقي.

ودعا إسرائيل بالتراجع فورا عن قراره بالاعتراف بأرض الصومال.