أعلنت وزارة الحرب الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقد مع شركة "بوينج" بقيمة قصوى تتجاوز 8.5 مليار دولار لتزويد إسرائيل بطائرات مقاتلة من طراز "إف-15".

قالت وزارة الحرب الأمريكية في بيان: "ينص العقد على تصميم ودمج وتجهيز واختبار وإنتاج وتسليم 25 طائرة جديدة من طراز F-15IA إلى سلاح الجو الإسرائيلي، مع خيار إضافة 25 طائرة أخرى".

بحسب البيان، سيتم تنفيذ العمل بموجب العقد في سانت لويس بولاية ميسوري، ومن المتوقع أن يكتمل بحلول 31 ديسمبر 2035.

في تطور منفصل، حصلت شركة "بوينج" في مدينة أوكلاهوما على تعديل بقيمة 4.2 مليار دولار لعقد قائم لخدمات دعم طائرات E-4B، إذ يرفع هذا التعديل القيمة الإجمالية للعقد من 1.5 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار.

يشمل عقد خدمات دعم طائرات E-4B الصيانة الدورية المبرمجة في المستودعات، وإدارة الإمدادات وخدمات الدعم الميداني، ودعم مختبر تكامل أنظمة الترددات العالية جدا، ودعم المحركات، وفقا لروسيا اليوم.