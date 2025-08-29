إعلان

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء العمليات التمهيدية للهجوم على غزة

01:54 م الجمعة 29 أغسطس 2025

الجيش الاسرائيلي

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه بدأ العمليات التمهيدية للهجوم على غزة، وأنه يعمل في هذه الأثناء بقوة شديدة في مشارف المدينة.


وقال الجيش الإسرائيلي: "سنعمق ضرباتنا ولن نتردد حتى نعيد جميع الأسرى ونفكك حماس عسكريًا وكسلطة بغزة".


وقرر الجيش الإسرائيلي بتوجيه من الحكومة عدم شمول مدينة غزة بالهدنة التكتيكية المؤقتة للأنشطة العسكرية.


وقال الجيش، في منشور على منصة "إكس" اليوم، إن "مدينة غزة ستصبح منطقة قتال خطيرة"، مؤكدًا أنه سيواصل العملية البرية والهجمات ضد ما وصفه بـ"المنظمات الإرهابية" في غزة لحماية الإسرائيليين.

الجيش الإسرائيلي الهجوم على غزة احتلال غزة
