الجيش الإسرائيلي: مدينة غزة ستصبح منطقة قتال خطيرة



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قرر بتوجيه من الحكومة عدم شمول مدينة غزة بالهدنة التكتيكية المؤقتة للأنشطة العسكرية.



وقال الجيش، في بيان اليوم الجمعة، إن "مدينة غزة ستصبح منطقة قتال خطيرة"، مؤكدًا أنه سيواصل العملية البرية والهجمات ضد ما وصفه بـ"المنظمات الإرهابية" في غزة لحماية الإسرائيليين.



ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني، وسط مطالب دولية بوقف الحرب فورًا.