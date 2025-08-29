إدانة زوجة وحليف الرئيس الكوري الجنوبي المعزول

سول- (أ ب)

أدينت زوجة الرئيس الكوري الجنوبي السابق، المسجون، يون سوك يول ورئيس الوزراء السابق هان دوك سو، اليوم الجمعة، في إطار تحقيقات تتعلق بإدارة يون ومحاولته للتغلب على المعارضة بإعلان الأحكام العرفية.

وأثار يون أخطر أزمة سياسية في كوريا الجنوبية خلال عقود عندما فرض أجندته عنوة في برلمان تهيمن عليه المعارضة، عبر إعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر 2024. ولم تستمر هذه الأحكام إلا ساعات، ولكنها أدت إلى شهور من الاضطراب الذي شل الساحة السياسية، وعرقل السياسة الخارجية وهز اقتصاد البلاد.

وجرى اتهام يون بالتقصير في أداء مهامه، ثم عزل من منصبه في أبريل/نيسان، وأعيد اعتقاله الشهر الماضي بعدما خسر حزبه، الحزب المحافظ الرئاسة في انتخابات مبكرة. وعينت الحكومة الجديدة ثلاثة مدعيين للتحقيق في كل من فترة الأحكام العرفية وشبهات بالفساد التي لازمت يون خلال ولايته.

وقال فريق بقيادة المدعي الخاص مين جونج-كي إنه اتهم زوجة يون، كيم كيون هي، بانتهاك قوانين البورصة والتمويل السياسي والحصول على رشى وذلك بعد أسبوعين من صدور أمر قضائي باعتقالها.

وقال فريق منفصل بقيادة المدعي الخاص تشو أون-سوك إن رئيس الوزراء السابق هان دوك-سو متهم بالتحريض على فرض الأحكام العرفية التي يقول المحققون إنها ترقى للتمرد وكذلك إلى تزوير وتدمير وثائق رسمي والكذب تحت القسم.

وقال مساعد المستشار الخاص بارك جي-يونج في إحاطة صحفية بثت عبر التلفزيون، إن هان كان المسؤول الأعلى مستوى الذي كان بإمكانه منع محاولة يون فرض الأحكام العرفية.

وأضاف أن هان واصل القيام بدور "نشط" في إعلان يون الأحكام العرفية بمحاولة تمرير مرسوم يون عبر اجتماع لمجلس الوزراء كسبيل لإعطاء "شرعية إجرائية" للمرسوم.

واعتذرت كيم لتسببها في إثارة قلق عام أوائل الشهر الجاري، كما ألمحت إلى أنها ستنفي المزاعم ضدها وصورت نفسها على أنها "شخص غير مهم".

وفي بيان أصدرته هيئة الدفاع عنها اليوم الجمعة، لم تدل كيم بتعليقات محددة حول التهم الموجهة إليها، لكنها قالت إن وسائل الإعلام كانت تنشر "الشبهات" كما لو كانت "حقيقة مؤكدة" وأنها تخطط لـ"حضور المحاكمات بهدوء".