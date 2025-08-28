وكالات

قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، إنه يثق بالرئيس السوري أحمد الشرع، ويصدقه، مؤكداً أن أهدافه تتوافق مع أهداف الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الشرع لا يثق في نوايا الإسرائيليين لكنه رجل عملي.

وأضاف براك، خلال تصريحات إعلامية اليوم، أن البديل لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا سيكون الفوضى والعودة إلى ما هو أسوأ مما كان عليه نظام الأسد.

وأكد المبعوث الأمريكي، أنه طلب من نتنياهو منح لبنان فرصة لإبداء بعض التسامح والتفاهم، قائلاً: "قلت لنتنياهو لا يمكنك أن تكون شديد القسوة على الجميع وتفعل ما تريد وقتما تريد، لأن ذلك سيرتد عليك في النهاية".

US Envoy to Syria Tom Barrack: There's no Plan B for Syria. We have to support this young man—President Ahmad al-Sharaa and his team with resources, accountability, and inclusivity. Source: @MarioNawfal pic.twitter.com/5jQPFuiwPM — Clash Report (@clashreport) August 28, 2025

وفي سياق آخر، حذّر السيناتور الجمهوري الأمريكي، ليندسي جراهام، من التهديد النووي الإيراني، مشيرًا إلى أنه بات يشكّل خطراً على الولايات المتحدة وحلفائها، وفي مقدمتهم إسرائيل، زاعمًا أن النظام الإيراني لا يزال يسعى لامتلاك سلاح نووي.

وأشاد جراهام، في تصريحات إعلامية الخميس، بقرار الحكومة اللبنانية المتعلق بنزع سلاح حزب الله، معتبراً أنه "خطوة كبيرة إلى الأمام وضربة قوية لإيران"، مضيفًا: "حان الوقت لرحيل حزب الله الموالي لإيران."

وأضاف السيناتور الأمريكي: "إذا لم يتم التوصل إلى حل سلمي لنزع سلاح حزب الله، فسندرس خطة بديلة، لأن الفشل في ذلك سيخلق بيئة تهدد مستقبل لبنان، وعلينا دعم الحكومة اللبنانية في مسار الإصلاحات".