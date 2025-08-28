إعلان

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيّرة أُطلقت من اليمن

01:56 م الخميس 28 أغسطس 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إطلاق صفارات الإنذار في بلدة بني نتساريم بغلاف غزة بعد رصد تسلل مسيرة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري، إن المسيرة التي تم رصدها في غلاف غزة الجنوبي أطلقت من اليمن.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض مسيرة أُطلقت من اليمن في منطقة غلاف غزة.

وتواصل جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، شن هجمات باستخدام الصواريخ والمسيرات على إسرائيل، فضلا عن استهداف السفن التابعة لها في البحرين الأحمر والعربي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي إسقاط مسيّرة اليمن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرش بها في مقابر الإمام الشافعي.. القبض على سائق تعدى على أجنبية بالقاهرة
بعد الجدل وتحويله للتحقيق.. طبيب تكميم معدة "طفلة" يحذف الفيديو
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة