الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيّرة أُطلقت من اليمن

وكالات

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إطلاق صفارات الإنذار في بلدة بني نتساريم بغلاف غزة بعد رصد تسلل مسيرة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري، إن المسيرة التي تم رصدها في غلاف غزة الجنوبي أطلقت من اليمن.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض مسيرة أُطلقت من اليمن في منطقة غلاف غزة.

وتواصل جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، شن هجمات باستخدام الصواريخ والمسيرات على إسرائيل، فضلا عن استهداف السفن التابعة لها في البحرين الأحمر والعربي.