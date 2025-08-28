روسيا تعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية و192 مسيّرة خلال 24 ساعة

وكالات

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، الخميس، إنها استهدفت بصواريخ "كينجال" فرط الصوتي مؤسسات المجمع الصناعي العسكري والقواعد الجوية العسكرية في أوكرانيا.

وأعلنت الدفاع الروسية، إسقاط مقاتلة أوكرانية "سو-27" و192 مسيرة لقوات كييف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تعليقا على استهداف كييف، أن الجيش الروسي سيواصل توجيه الضربات للجيش الأوكراني والأهداف العسكرية، مشددا على أن موسكو ما تزال مهتمة بالمفاوضات من أجل تحقيق أهدافها من خلال السياسة والدبلوماسية.

وأوضح بيسكوف، أن أي شيء يمكن أن يساعد في تحقيق السلام مع أوكرانيا يجب مناقشته بشكل سري، مشيرا إلى أن أوكرانيا تواصل استهداف البنية التحتية الروسية والمدنيين.