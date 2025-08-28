الجيش اللبناني يبدأ بتسلم السلاح الفلسطيني من 3 مخيمات في جنوب البلاد

بيروت- (د ب أ)

بدأ الجيش اللبناني بتسلم الدفعة الأولى من السلاح الفلسطيني في ثلاثة مخيمات هي الرشيدية والبص والبرج الشمالي في مدينة صور في جنوب البلاد.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الخميس، خرجت سبع شاحنات محمّلة بالأسلحة الخفيفة وقذائف الـ B7، ودخلت إلى ثكنة فوج التدخل الثاني في الشواكير.

وجرى التسليم بحضور القنصل العام في صور رمضان دمشقية، واللواء صبحي أبو عرب مسؤول الأمن الوطني الفلسطيني، ومدير مخابرات الجنوب العميد سهيل حرب، وقائد فوج التدخل الثاني العميد جهاد خالد، إضافة إلى العقيد محمد حازر مسؤول مخابرات مكتب صور، وعدد من كبار ضباط الجيش .

يأتي في إطار خطة سحب سلاح المخيمات في لبنان حيث انطلقت قبل أيام عملية تسليم السلاح الفلسطيني من مخيم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، كخطوة أولى لتطبيق قرار مقررات القمة اللبنانية–الفلسطينية التي عقدت بتاريخ 21 مايو الماضي بين الرئيسين جوزف عون ومحمود عباس، والتي أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة، وتطبيق مبدأ حصرية السلاح.