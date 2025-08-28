وزير الخارجية الإسرائيلي: لن تكون هناك دولة فلسطينية



وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، وذلك ردا على سؤال عن الخطة المتعلقة بدولة فلسطينية.

وأدلى ساعر بهذا التصريح للصحفيين عقب اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن، واصفا اللقاء بأنه كان "جيد جدا".

وأعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، أن بلادها لا تستبعد الاعتراف بدولة فلسطينية شرط أن تكون ديموقراطية، قائلة: "لا نرفض الاعتراف بفلسطين كدولة".

وأضافت: "نؤيد ذلك، لطالما كنا نؤيد ذلك، هذا ما نرغب به، لكن من الواضح أنه علينا التحقق من أنها ستكون دولة ديموقراطية"، وفقا للغد.

كتبت أيضا على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "استمرار سياسة العنف التي ينتهجها نتانياهو في غزة غير مقبول"، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تدعم حق إسرائيل في القضاء على "التهديد الذي تُشكّله حماس" منذ هجوم 7 أكتوبر 2023.

وأكدت أن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يخدم الهدف الصائب، موضحة: "يجب أن يأتي ذلك عندما يطرح فيه فعليا حل الدولتين، وفي وقت يمكن فيه ضمان قيام دولة فلسطينية دائمة وديموقراطية بعيدا عن نفوذ حماس، ويجب أن يتم ذلك بالطبع، بالاعتراف المتبادل بإسرائيل".