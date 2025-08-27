استفزازًا لتركيا.. نتنياهو يعترف بـ"الإبادة الجماعية للأرمن"

تل أبيب - (د ب أ)

أصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول رئيس لحكومة إسرائيلية يعترف بعمليات القتل الجماعي للأرمن من جانب الدولة العثمانية قبل 110 أعوام باعتبارها إبادة جماعية، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

وسأل رجل الأعمال الأمريكي باتريك بيت ديفيد، في برنامجه الإذاعي الرقمي (بودكاست) أمس الثلاثاء، نتنياهو عن سبب عدم اعتراف إسرائيل سابقا بالإبادة التي نفذتها الدولة العثمانية ضد "الأرمن والآشوريين واليونانيين".

ورد نتنياهو: "لقد فعلت ذلك للتو. على الرحب والسعة".

ويشير مؤرخون إلى مقتل نحو 1.5 مليون أرمني في عامي 1915 و1916 خلال الحرب العالمية الأولي، في عمليات قتل منظمة في عهد الدولة العثمانية.

وترفض تركيا، بوصفها الدولة الوريثة قانونيا للدولة العثمانية، استخدام مصطلح إبادة جماعية – الذي يعني الإبادة المتعمدة للشعب الأرمني بطرق منظمة – لكنها تعترف بمذابح راح ضحيتها ما بين 300 ألف و500 ألف شخص.

وتجنبت إسرائيل الاعتراف الرسمي بالإبادة الجماعية للأرمن حتى الآن. ورغم وجود عدة مبادرات برلمانية للاعتراف، فإنها لم تُطرح للتصويت رسميا.