ترامب يُشاهد مجددًا بكدمات على يديه.. والبيت الأبيض يوضح حالته الصحية

القاهرة – (مصراوي)

رصد مصوّرون، أمس، كدمة داكنة على يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال آخر ظهور له في البيت الأبيض.

وأوضح البيت الأبيض أن هذه العلامة تعود إلى الاهتزاز المتكرر ليد الرئيس نتيجة كثرة المصافحات، فضلًا عن تناوله دواء الأسبرين بشكل منتظم، وهو ما قد يسبب كدمات سطحية من هذا النوع.

ولم تكن هذه المرة الأولى، إذ ظهر ترامب خلال لقائه بالرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ بكدمات على يديه مغطاة بمساحيق التجميل، وذلك بعد أسابيع من إعلان البيت الأبيض عن تشخيص طبي مرتبط بهذه العلامات.

وبحسب شبكة NBC News، فقد شوهدت هذه الكدمات منذ أغسطس 2024. وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قد صرّحت في فبراير بأن سببها هو “العمل المتواصل ومصافحة الأيدي يوميًا”.

لكن بعد تقارير جديدة في يوليو أشارت إلى وجود كدمات وتورّم في الساقين، أكّد طبيب البيت الأبيض شون بربابيلا أن ترامب يعاني من قصور وريدي مزمن، وهو مرض شائع وغير خطير نسبيًا، خصوصًا لمن تجاوزوا السبعين عامًا.

وأوضح الطبيب أن الكدمات الطفيفة على ظهر اليد ناتجة عن “تهيج بسيط في الأنسجة بسبب كثرة المصافحة واستخدام الأسبرين ضمن العلاج الوقائي للقلب”، مشددًا على أنها من الآثار الجانبية المعروفة لتناول الأسبرين.

واختتم التقرير الطبي بالقول إن "الرئيس ترامب ما زال يتمتع بصحة ممتازة".

ويُعد القصور الوريدي المزمن من الأمراض الشائعة التي تصيب نحو 150 ألف شخص سنويًا في الولايات المتحدة، ويحدث نتيجة خلل في صمامات الأوردة المسؤولة عن تدفق الدم. وفي حال عدم علاجه قد يؤدي إلى تقرحات واحتباس دموي، لكنه قابل للعلاج بالأدوية وأحيانًا عبر التدخل الجراحي.

يُذكر أن ترامب، البالغ من العمر 79 عامًا، هو أكبر شخص يُنتخب رئيسًا في تاريخ الولايات المتحدة، في حين كان سلفه جو بايدن الأكبر سنًا عند مغادرته المنصب عن عمر ناهز 82 عامًا.



