إعلام عبري يكشف نتائج التحقيق بشأن استهداف إسرائيل مستشفى ناصر بخان يونس

12:35 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

مستشفى ناصر في خان يونس

وكالات

كشفت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن نتائج تحقيق الجيش بشأن قصف مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، وأكدت أن الجنود منفذي الهجوم عملوا بموافقة قيادتهم العليا.

وأوضحت القناة أن استخدام دبابة في العملية جاء بعد محاولات فاشلة، قبل أن تصدر أوامر مباشرة للجنود بمهاجمة المستشفى.

وقصفت إسرائيل مجمع ناصر الطبي في خان يونس، مساء أمس الإثنين، المستشفى الرئيسي في جنوب غزة، بصاروخين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة 102 مواطنًا بينهم 5 صحفيين.

واستهدف الصاروخ الإسرائيلي الأول، الطابق العلوي لأحد مباني مستشفى ناصر، وبعد دقائق، بينما كان الصحفيون وعمال الإنقاذ الذين يرتدون سترات برتقالية اللون، يهرعون إلى مكان الحادث عبر سلم خارجي، أصاب صاروخ ثان نفس المكان، وفقا لما ذكره الدكتور أحمد الفرا، رئيس قسم طب الأطفال في مستشفى ناصر.

مستشفى ناصر استهداف إسرائيل مستشفى ناصر خان يونس
