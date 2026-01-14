إعلان

الرئيس الصومالي: استمرار الاتفاقيات مع الإمارات كان يشكل تهديدا لوطننا

كتب : مصراوي

04:22 م 14/01/2026

الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود

أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن استمرار الاتفاقيات المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة كان يشكل تهديدا لوطنه.

ونقلت وكالة أنباء الصومال (صونا) اليوم الأربعاء عن الرئيس شيخ محمود قوله إن "الحكومة الفيدرالية الصومالية قررت، بعد مداولات وتقييمات مستفيضة، إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حفاظًا على المصالح الوطنية وسيادة البلاد ووحدتها الإقليمية".

وأشار الرئيس إلى أن "الصومال حافظ دائمًا على علاقات طيبة مع الإمارات العربية المتحدة، وتواصل معها بنوايا حسنة وقلوب مفتوحة، إلا أن الإمارات لم تعامل الصومال كدولة موحدة ومستقلة".

وأضاف: "لم نتسرع في اتخاذ هذا القرار، بل طالبنا مرارًا وتكرارًا الإمارات بمعاملتنا كدولة واحدة مستقلة ومسؤولة، وبوقف القنوات غير الرسمية التي تتسلل من خلالها إلى بلادنا، هذه الإجراءات التي حدثت أحيانًا دون علم الحكومة الفيدرالية كانت انتهاكًا لسيادتنا وكرامتنا".

وأكد أن "الحكومة الفيدرالية الصومالية تحافظ على علاقات طيبة مع جميع الدول العربية، قائمة على المساواة، والاحترام المتبادل، والأخوة، والصداقة، والتعاون".

وأضاف: "إلا أنه عندما تتضح أي اتفاقيات تضر بمصالحنا الوطنية، يقع على عاتقنا واجب اتخاذ الإجراءات اللازمة، كما فعلنا أول أمس".

وكانت الحكومة الصومالية أعلنت أول أمس الاثنين إنهاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات "بعد تقييم دقيق للظروف الأخيرة"، مؤكدة أن القرار جاء "للدفاع عن وحدة البلاد وسلامة أراضيها ونظامها الدستوري"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.

