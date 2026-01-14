إعلان

وزير الخارجية: لا يمكن أن نساوي مؤسسات الدولة السودانية بأي ميليشيات

كتب : محمد جعفر

04:10 م 14/01/2026

الدكتور بدر عبد العاطي

قال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، إن مصر ترفض بشكل قاطع الاعتراف بأي كيانات موازية أو ميليشيات في السودان، مؤكداً أنه لا يمكن تحت أي ظرف المساواة بين مؤسسات الدولة السودانية، وفي مقدمتها الجيش، وأي جماعات مسلحة خارجة عنها.

وشدد الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم، الأربعاء، مع مبعوث أمين عام الأمم المتحدة في السودان، على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وحماية سيادته وسلامة أراضيه، محذراً من أن أي مساس بالأمن السوداني يُعد مساساً مباشراً بالأمن القومي المصري.

وأكد وزير الخارجية أن مصر تعمل على إنهاء الحرب الدائرة في السودان ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، لافتاً إلى أن استمرار الصراع يمثل تدميراً ممنهجاً لمقدرات الشعب، ولا يمكن السماح باستمرار الوضع الحالي لفترة طويلة.

وأوضح أن القاهرة تسعى إلى التوصل لهدنة إنسانية تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، تمهيداً لبدء العملية السياسية، مشدداً على أنه لا يمكن الحديث عن إعادة الإعمار قبل وقف الحرب.

ودعا الوزير إلى حوار سوداني ـ سوداني خالص، دون أي تدخلات خارجية أو إملاءات، مع التأكيد على ضرورة إحياء المسار السياسي في البلاد.

وفي هذا السياق، أشار وزير الخارجية إلى أن مصر تُجري اتصالات مع الجانب الأمريكي للتوصل إلى تفاهمات تسهم في إنهاء الحرب، معرباً عن تطلع القاهرة إلى أن يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواقف حاسمة تسهم في وقف الصراع في السودان.

