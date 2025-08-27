إعلان

صحة غزة: ارتفاع ضحايا التجويع في قطاع غزة إلى 313 وفاة

11:45 ص الأربعاء 27 أغسطس 2025

وزارة الصحة الفلسطينية

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تسجيل 10 حالات وفاة جديدة من بينهم طفلان بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: "يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 313 شهيدا، من بينهم 119 طفلا".

وكانت الوزارة أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع ضحايا التجويع قطاع غزة صحة غزة
