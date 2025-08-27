نقل وزيرة التنمية الألمانية إلى ملجأ في القدس عقب إطلاق صاروخ من اليمن

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أُطلق من اليمن، وأثار صافرات الإنذار في منطقة القدس.

وقد أدى ذلك إلى إجبار وزيرة التنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان، التي تزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع، على الانتقال إلى ملجأ فندق في القدس الشرقية.

وقالت الوزيرة إنه عندما أطلقت صفارات الإنذار، أخذها مسؤولون مرافقون لها من المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية من غرفتها في الفندق إلى الملجأ، مضيفة أنها واصلت بعد ذلك زيارتها كما هو مخطط لها.

وتعتزم الوزيرة في يومها الثاني من جولتها في الشرق الأوسط الاطلاع على وضع المسيحيين في المناطق الفلسطينية، والتحدث مع أقارب الإسرائيليين الذين اختطفوا إلى قطاع غزة خلال الهجوم الذي شنته حماس وجماعات أخرى في أكتوبر 2023 على إسرائيل.

ولا يزال هناك 50 رهينة محتجزين في قطاع غزة، ومن المرجح أن 20 منهم لا يزالون على قيد الحياة.

ومن بين أمور أخرى، تخطط الوزيرة للقاء الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك اللاتين في القدس، والذي زار قطاع غزة في يوليو الماضي عقب هجوم إسرائيلي على كنيسة كاثوليكية.

ووفقا للخطط الحالية، ستلتقي الوزيرة مدير وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، الجنرال ميجور غسان عليان، ويتعين على الجهات المانحة الأجنبية التنسيق الوثيق مع هذه الوحدة لتنفيذ مشاريع التنمية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي اليوم الأول من الجولة، التي ستشمل أيضا الأردن والسعودية، زارت الوزيرة الضفة الغربية، حيث انتقدت بشدة عنف المستوطنين، وجددت دعوة الحكومة الألمانية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وكان الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة محور محادثات الوزيرة أمس مع السلطة الفلسطينية في رام الله، وأكدت العبلي رادوفان تنسيق جهود مع المستشارية الألمانية للإعداد لإعادة إعمار قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار.