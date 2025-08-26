"القصة بدأت في غزة".. نتنياهو يكشف عن وعد قطعه قبل 25 عامًا

وكالات

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه وعد قبل 25 عامًا بتعميق جذور دولة إسرائيل ومنع إقامة دولة فلسطين وهو ما يفعله الآن.

وأضاف نتنياهو، خلال تصريحات إعلامية، اليوم، أن القصة بدأت في غزة وستنتهي فيها وسيهزم حماس ويستعيد الأسرى، موجهًا الشكر لزعماء المستوطنات على العمل الكبير الذي يقومون به خلال الحرب.

وكان اختُتم اجتماع "الكابينت"، مساء اليوم، بعد ساعتين من النقاش، من دون اتخاذ قرارات جوهرية، بحسب ما أفاد به مصدران مطلعان على مجريات الاجتماع لشبكة سي إن إن الأمريكية.

وكان متوقعًا أن يبحث الكابينت خطة الاستيلاء الوشيك على مدينة غزة واحتلالها، غير أن جدول أعماله اقتصر على مراجعة أمنية إقليمية عامة، من دون التطرق إلى أحدث مقترح مطروح لوقف إطلاق النار.

وشهد الاجتماع غياب عدد من الوزراء البارزين، بينهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إضافة إلى وزير الخارجية جدعون ساعر الذي يزور الولايات المتحدة في أول زيارة رسمية له.

وبحسب المصادر، من المقرر أن تعود الحكومة الإسرائيلية لمناقشة خطط الهجوم على مدينة غزة خلال اجتماع الكابينت المقبل، يوم الأحد القادم.