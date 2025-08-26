إعلان

هبوط طائرة ركاب صينية في روسيا بسبب عطل فني في محركها

02:39 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

هبوط طائرة ركاب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

موسكو- (د ب أ)

هبطت طائرة ركاب صينية في سيبيريا، بعدما بدأت رحلتها من لندن وكانت متجهة إلى بكين، بسبب عطل فني أصاب محركها، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس)، اليوم الثلاثاء.

وهبطت بسلام الطائرة – وهي من طراز "بوينج 777" وتابعة لشركة طيران "إير تشاينا" – مستعينة بمحركها الثاني، حيث كان على متنها 250 راكبا و15 من أفراد طاقمها، في مطار نيجنفارتوفسك.

وأفادت قناة "بازا" الروسية على منصة "تليجرام"، بأن الاختيار وقع على مطار نيجنفارتوفسك، بسبب طول مدرجه وطقسه الجيد.

وتقع المدينة، المهمة بالنسبة لصناعة النفط، على بعد نحو 2300 كيلومتر شرق موسكو و3500 كيلومتر من بكين.

وأعلنت هيئة الطيران الروسية "روسافياتسيا" أن شركة "إير تشاينا" ستقوم بإرسال طائرة بديلة لنقل الركاب.

جدير بالذكر أن الطيران فوق روسيا يعتبر أقصر طريق جوي يربط بين أوروبا وشرق آسيا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هبوط طائرة ركاب روسيا عطل فني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد حديث الرئيس.. مجدي الجلاد: يجب على الدولة أن تدعم أصواتًا معارضةً داخل البرلمان
وسط ترقب السوق.. توقعات عالمية ومحلية لقرار المركزي لسعر الفائدة الخميس
مشهد غير مسبوق.. شواطئ الإسكندرية بلا زائر واحد في عز الصيف- صور
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم وتفاصيل الزيادات "سكني - تجاري - إداري"
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها