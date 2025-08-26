ترامب: أنا لست ديكتاتورا أنا رجل ذو عقل سليم وشخص ذكي



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ليس "ديكتاتورا" ودافع عن قراره إرسال الحرس الوطني إلى العاصمة واشنطن لمحاربة الجريمة في المدينة.

قال ترامب أمام الصحفيين في البيت الأبيض: "يقول كثيرون ربما نحب ديكتاتورا، وأنا لا أحب ديكتاتورا، وأنا لست ديكتاتورا، أنا رجل ذو عقل سليم وشخص ذكي".

كان ترامب قد وقع على أمر تنفيذي، الاثنين، يكلف وزير الدفاع بيت هيجسيث بالإشراف على إعداد وحدة خاصة للحرس الوطني يراد منها "ضمان الأمن العام" في واشنطن.

وواجه الرئيس الأمريكي انتقادات، خصوصا من جانب ممثلي الحزب الديمقراطي بسبب قراره إرسال القوات الفدرالية إلى مختلف المدن.

واتهم السيناتور إد ماركي ترامب، أنه "يحاول عسكرة المدن"، واصفا أعماله بـ "الاستبدادية".

وقبل ذلك كتب حاكم كاليفورنيا، الديمقراطي جافين نيوسوم، في منشور على "إكس": "يبدو أن عسكرة لوس أنجلوس من قبل ترامب كانت بداية للسيطرة الاستبدادية على المدن الأمريكية"، وفقا لروسيا اليوم.