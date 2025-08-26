الشرطة البريطانية تعتقل أكثر من 400 شخص جراء حادثة طعن



وكالات

اعتقلت الشرطة البريطانية، أكثر من 400 شخص في ختام كرنفال الثقافة الأفرو-كاريبية بسبب حادثة طعن.

واستمر الكرنفال لمدة يومين في حي نوتينج هيل بلندن، ووفقا للخدمة الصحفية لشرطة سكوتلاند يارد، تعرض شخصان للطعن خلال المهرجان.

قالت الشرطة في بيان رسمي: "تم اعتقال 423 شخصا خلال يومي الكرنفال في نوتينج هيل".

في الوقت نفسه، أشار مسؤولون بريطانيون إلى أن مستوى العنف الخطير هذا العام كان أقل بكثير مقارنة بالسنوات السابقة، وفقا لروسيا اليوم.

ووفرت السلطات أكثر من 7000 ضابط شرطة لحفظ الأمن خلال الحدث، وسُجلت حالتا اعتداء بالأسلحة البيضاء، لكن حياة الضحايا ليست في خطر.

يُقام كرنفال نوتينج هيل، أكبر مهرجان شوارع في أوروبا، سنويا منذ عام 1964، ويجذب أكثر من مليون زائر.

عادة ما يشهد كرنفال لندن ارتفاعا في معدلات الجريمة، لا سيما تلك المتعلقة باستخدام الأسلحة البيضاء وتعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها.