رسميًا.. واشنطن تلغي لوائح العقوبات على سوريا بعد 21 عامًا

وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين، عن صدور القرار النهائي بإزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك استناداً إلى أمر سابق للرئيس دونالد ترامب يقضي بتفكيك نظام العقوبات الأميركي على دمشق.

وأوضحت الوزارة، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، في إشعار رسمي، أنه تم رفع لوائح العقوبات الخاصة بسوريا من "قانون اللوائح الفيدرالية"، حيث جاء القرار نتيجة لإنهاء حالة الطوارئ الوطنية التي استندت إليها هذه العقوبات، إلى جانب إدخال تعديلات جديدة في السياسة الأميركية تجاه سوريا.

وكان الرئيس ترامب قد أصدر في 30 يونيو الماضي أمراً تنفيذياً أنهى الإطار القانوني للعقوبات، ليدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من يوليو.

يُذكر أن العقوبات كانت تهدف بالأساس إلى معاقبة نظام بشار الأسد، لكنها تحولت لاحقاً إلى عائق أمام جهود تعافي البلاد بعد الحرب، ومع ذلك، لا يشمل القرار إلغاء تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب"، المفروض منذ عام 1979، والذي يفرض قيوداً على المساعدات الأميركية ويمنع تصدير الأسلحة.