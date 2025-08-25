الاحتلال الإسرائيلي ينشر مشاهد من توغله بجنوب سوريا (فيديو)

وكالات

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة من العمليات العسكرية الليلية خلال الأسبوع الماضي في عدة مناطق جنوب سوريا.

نشرت القوات الإسرائيلية، مقاطع فيديو توثق عملياتها ومداهماتها الميدانية، التي أسفرت عن مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.

وأكدت قوات الاحتلال، أنها قامت باعتقال عدد من الأشخاص في المنطقة، وجاري التحقيق معهم بشبهة قيامهم بأنشطة تهدد أمن الحدود الإسرائيلية الشمالية.

الجيش الإسرائيلي:

نفذت قوات من لواء "الجولان" (474) بقيادة الفرقة 210، الأسبوع الماضي، عدة مداهمات لضبط أسلحة واعتقال مشتبه بهم والتحقيق معهم في منطقة جنوب سوريا.



(في الصور تم مصادرة صواريخ مالوتكا مضادة للدبابات والاليات العسكرية) pic.twitter.com/ehjaJ34uPk — الحرب العالمية الثالثة (@WWIIIAR) August 24, 2025

وفي سياق آخر، يواصل جيش الاحتلال استهداف منازل المدنيين وخيام النزوح في قطاع غزة، مخلفًا شهداء وجرحى، في اليوم الـ162 من استئناف العدوان على غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 51 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني 3 شهداء وطفلًا على قيد الحياة إثر استهداف منزل عائلة كحيل في منطقة الكرامة شمال غربي مدينة غزة، مشيرة إلى وجود عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وأُصيب عدد من الفلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي للطابق الأخير من منزل في محيط مسجد عزام بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.