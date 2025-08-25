إعلان

الاحتلال الإسرائيلي ينشر مشاهد من توغله بجنوب سوريا (فيديو)

01:50 م الإثنين 25 أغسطس 2025

الاحتلال الإسرائيلي ينشر مشاهد من توغله بجنوب سوري

وكالات

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة من العمليات العسكرية الليلية خلال الأسبوع الماضي في عدة مناطق جنوب سوريا.

نشرت القوات الإسرائيلية، مقاطع فيديو توثق عملياتها ومداهماتها الميدانية، التي أسفرت عن مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.

وأكدت قوات الاحتلال، أنها قامت باعتقال عدد من الأشخاص في المنطقة، وجاري التحقيق معهم بشبهة قيامهم بأنشطة تهدد أمن الحدود الإسرائيلية الشمالية.

وفي سياق آخر، يواصل جيش الاحتلال استهداف منازل المدنيين وخيام النزوح في قطاع غزة، مخلفًا شهداء وجرحى، في اليوم الـ162 من استئناف العدوان على غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 51 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني 3 شهداء وطفلًا على قيد الحياة إثر استهداف منزل عائلة كحيل في منطقة الكرامة شمال غربي مدينة غزة، مشيرة إلى وجود عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وأُصيب عدد من الفلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي للطابق الأخير من منزل في محيط مسجد عزام بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

الاحتلال الإسرائيلي سوريا القوات الإسرائيلية قطاع غزة
