خلال 24 ساعة.. 64 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

استشهد 64 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، منذ فجر الأحد، من بينهم 30 من منتظري المساعدات.

وارتقى 39 شهيدًا، منهم 14 من منتظري المساعدات، في شمالي القطاع، و6 شهداء، منهم 5 من منتظري المساعدات المساعدات ارتقوا في وسط القطاع، بينما استشهد 19 فلسطينيا، منهم 11 من منتظري المساعدات في جنوبي القطاع.

ومن بين الشهداء طفلان استشهدا نتيجة سوء التغذية؛ أحدهما في شمالي القطاع والآخر في جنوبه.

وفي أحدث إحصاء لها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 62 ألفًا و686 شهيدًا، و157 ألفًا و951 مصابًا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن 64 شهيدًا و278 مصابًا نُقِلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة.

وأشارت إلى أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم، وفقا للغد.

ونوهت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف العدوان الإسرائيلي في 18 مارس 2025 بلغت 10842 شهيدًا و45910 مصابين.

كما بلغت حصيلة ما وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة 19 شهيدًا، و123 مصابًا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات 2095 شهيدًا وأكثر من 15431 مصابًا.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفل، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 289 حالة وفاة، من ضمنهم 115 طفلًا.