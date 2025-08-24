إعلان

عبد العاطي يتوجه إلى جدّة للمشاركة في الدورة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي

07:17 م الأحد 24 أغسطس 2025

وزير الخارجية بدر عبد العاطى

وكالات

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتأتي زيارة عبد العاطي، إلى السعودية تمهيدا للمشاركة في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية مع عدد من نظرائه على هامش الاجتماعات.

السعودية بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة منظمة التعاون الإسلامي
