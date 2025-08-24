وكالات

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتأتي زيارة عبد العاطي، إلى السعودية تمهيدا للمشاركة في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية مع عدد من نظرائه على هامش الاجتماعات.