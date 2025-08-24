جيش الاحتلال: القصر الرئاسي يقع داخل مجمع عسكري إداري للحوثيين

وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، الأحد، إن سلاح الجو هاجم أهدافا عسكرية تابعة لنظام الحوثي في صنعاء باليمن.

وأشار ديفرين، إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف بتوجيه استخباري بنى تحتية عسكرية تابعة لنظام الحوثي في صنعاء، بينها مجمع عسكري يضم القصر الرئاسي ومحطتي طاقة وموقع تخزين وقود استخدم لأنشطة عسكرية.

وأكد ديفيرن، أن الغارات جاءت ردا على هجمات الحوثيين المتكررة بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن القصر الرئاسي الذي استهدف بصنعاء يقع داخل المجمع العسكري الذي تدار منه أنشطة الحوثيين.

وادّعى ديفرين، أن نظام الحوثي استخدم محطتي الطاقة في حزيز وأسار لتوريد الكهرباء لأغراض عسكرية.

من جانبه، قال مساعد مدير التوجيه بالقوات التابعة لأنصار الله "الحوثيين" في اليمن أمين البرعي، الأحد، إن جماعته ستعود لضرب المصالح الأمريكية في المنطقة، إذا تأكدت مشاركتها في الهجوم على اليمن.

وكشف البرعي، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مناطق سكنية مكتظة، مؤكدا أن مقر الرئاسة خال من الموظفين ولا يستخدم، لافتا إلى أن الدفاعات الجوية حيدت جانبا من الهجوم اليوم على صنعاء.

وأشار البرعي، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول تعويض خسائره نتيجة عمليات الجماعة اليمنية بهذه الضربات، مشددا على أن استهداف المنشآت المدنية والأماكن السكنية جريمة حرب.

وأوضح البرعي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن الجماعة اليمنية الموالية لإيران ستضاعف عملياتها وستصل إلى أهداف أكبر في عمق الكيان الإسرائيلي، مؤكدا أن الحوثيين لديهم خيارات عسكرية أكبر مما تم تنفيذه ضد العدو.

وأفادت تقارير إعلامية، الأحد، بأن انفجارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت القناة 14 العبرية، إن سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم أهدافا في اليمن. فيما أكد مصدر عسكري أن جيش الاحتلال بدأ تنفيذ هجمات في اليمن ردا على استمرار إطلاق الصواريخ والمسيرات، وفق القناة 13 العبرية.

وأكدت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، أن عدوانا صهيونيا أمريكيا يستهدف العاصمة صنعاء.

وأشارت القناة 14 العبرية نقلا عن مصادر، إلى أن القصر الرئاسي في صنعاء كان هدفا مركزيا للهجوم. فيما أوضحت تقارير أن 3 غارات قرب منطقة عطان جنوب غربي العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت القناة 13 العبرية، الأحد، إن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف قاعدة صواريخ قرب القصر الرئاسي في صنعاء.