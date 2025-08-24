الحوثيون يتوعّدون بمضاعفة عملياتهم العسكرية ضد إسرائيل

وكالات

قال مساعد مدير التوجيه بالقوات التابعة لأنصار الله "الحوثيين" في اليمن أمين البرعي، الأحد، إن الغارات الإسرائيلية استهدفت مناطق سكنية مكتظة، مؤكدا أن مقر الرئاسة خال من الموظفين ولا يستخدم.

وأشار البرعي، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول تعويض خسائره نتيجة عمليات الجماعة اليمنية بهذه الضربات، مشددا على أن استهداف المنشآت المدنية والأماكن السكنية جريمة حرب.

وأوضح البرعي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن الجماعة اليمنية الموالية لإيران ستضاعف عملياتها وستصل إلى أهداف أكبر في عمق الكيان الإسرائيلي، مؤكدا أن الحوثيين لديهم خيارات عسكرية أكبر مما تم تنفيذه ضد العدو.

وأكد البرعي، أن الدفاعات الجوية حيدت جانبا من الهجوم اليوم على صنعاء، مضيفا أن "عندما نتثبت من مشاركة أمريكا ضدنا سنعود لضرب مصالحها".

وأفادت تقارير إعلامية، الأحد، بأن انفجارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت القناة 14 العبرية، إن سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم أهدافا في اليمن. فيما أكد مصدر عسكري أن جيش الاحتلال بدأ تنفيذ هجمات في اليمن ردا على استمرار إطلاق الصواريخ والمسيرات، وفق القناة 13 العبرية.

وأكدت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، أن عدوانا صهيونيا أمريكيا يستهدف العاصمة صنعاء.

وأشارت القناة 14 العبرية نقلا عن مصادر، إلى أن القصر الرئاسي في صنعاء كان هدفا مركزيا للهجوم. فيما أوضحت تقارير أن 3 غارات قرب منطقة عطان جنوب غربي العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت القناة 13 العبرية، الأحد، إن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف قاعدة صواريخ قرب القصر الرئاسي في صنعاء.