تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وهو يرتدي ملابس غير رسمية أثناء إشرافه ميدانياً على مداهمات أمنية في عدد من المواقع.

وزارة الداخلية نشرت الفيديو عبر حسابها الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقاً)، مؤكدة في بيانها أن الحملة تأتي "في إطار الجهود المشتركة للتصدي للمظاهر السلبية والمخالفات الجسيمة"، وبإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وذكرت الوزارة أن الحملة التي نفذها قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وبمشاركة عدة جهات حكومية، استهدفت منطقتي جليب الشيوخ وخيطان. وشاركت في الحملة قوة الإطفاء العام، بلدية الكويت، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزارة الأشغال العامة، والهيئة العامة للبيئة.

وأسفرت الحملة عن: إغلاق 19 محلاً تجارياً مخالفاً لشروط الترخيص، وتحرير مخالفات تتعلق بأنشطة تجارية غير مرخصة، وإزالة عدد من الأسواق العشوائية، وضبط 26 مخالفاً ورفع عدد من البقالات المتنقلة.

وشدد الشيخ فهد يوسف الصباح على ضرورة تكثيف الجهود لمتابعة ورصد جميع المخالفات والتعامل معها بحزم، مع اتخاذ إجراءات فورية ورادعة بحق كل من يثبت تجاوزه للقوانين والأنظمة.

وأكدت وزارة الداخلية التزامها بمواصلة الحملات الميدانية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، ضمن خطة تهدف إلى مواجهة جميع أشكال المخالفات والتجاوزات، بما يعزز الأمن والسلامة العامة ويحمي المجتمع.